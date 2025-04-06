Trabzonspor Kafilesi Kadıköy’e Ulaştı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, müsabakanın oynanacağı stadyuma giriş yaptı.
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, bu mücadele için konakladıkları otelden ayrılarak maçın oynanacağı Ülker Stadyumu’na doğru yola çıktı.
Yoğun güvenlik önlemi eşliğinde yola çıkan ekip, yine güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
Kaynak: İHA