Trabzonspor ilk transferini duyurdu: Eski yıldızını, yeniden renklerine bağladı

Trabzonspor, yeni sezonun ilk transferini resmen açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan paylaşımda Anthony Nwakaeme ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Transfere ilişkin tecrübeli futbolcu, "Merhaba. Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e ve 'Şampiyon Hoca' Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon, Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaşıktıkları için çok teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Nwakaeme ayrıca, "Ve ayrıca büyük büyük büyük teşekkürlerimi de benim 'Aile' olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz. Benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

NWAKAEME'NİN TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor formasıyla 145 maça çıkan Anthony Nwakaeme, bu maçlarda 47 gol ve 40 asist kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, bordo-mavili formayı 2018-2022 yılları arasında giydi.

Nwakaeme, Trabzonspor'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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