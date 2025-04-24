Trabzonspor – Göztepe Maçının İlk 11’leri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Göztepe maçı 24 Nisan Perşembe bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Tek maç üzerinden oynanacak yarı final karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR merkezinde ise Benjamin Cortus görev yapacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan Tufan, Zubkov, Nwakaeme, Sikan, Banza.

Göztepe: Arda, Taha, Heliton, Koray, Ogün, Doğan, Dennis, Nazım, Tijanic, Emersonn, Romulo

Kaynak: Haber Merkezi