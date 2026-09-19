Trabzonspor-Galatasaray Maçının VAR Hakemi Açıklandı

Süper Lig’de Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın video yardımcı hakemi belli oldu. Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadelede VAR görevini İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez üstlenecek. AVAR koltuğunda ise Hüseyin Aylak oturacak.

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Trabzonspor-Galatasaray Maçının VAR Hakemi Açıklandı
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üper Lig’de Trabzonspor ile Galatasaray, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Papara Park’ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın geçmiş rekabeti, teknik direktörlerin birbirleriyle oynadığı maçlar ve sezon performansları gündemdeki yerini koruyor. Dev mücadelede görev yapacak video yardımcı hakem de açıklandı.

Trabzonspor-Galatasaray Maçının VAR Hakemi Açıklandı - Resim : 1

VAR KOLTUĞUNDA İSPANYOL HAKEM OTURACAK

Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada VAR görevini İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez üstlenecek. Mücadelenin asistan video yardımcı hakemi (AVAR) ise Hüseyin Aylak olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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