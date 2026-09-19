Trabzonspor-Galatasaray Maçının VAR Hakemi Açıklandı

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üper Lig’de Trabzonspor ile Galatasaray, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Papara Park’ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın geçmiş rekabeti, teknik direktörlerin birbirleriyle oynadığı maçlar ve sezon performansları gündemdeki yerini koruyor. Dev mücadelede görev yapacak video yardımcı hakem de açıklandı.

VAR KOLTUĞUNDA İSPANYOL HAKEM OTURACAK

Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada VAR görevini İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez üstlenecek. Mücadelenin asistan video yardımcı hakemi (AVAR) ise Hüseyin Aylak olacak.

Kaynak: Haber Merkezi