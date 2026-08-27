Trabzonspor-Ferencvaros Maçında Kırmızı Kart Çıktı

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için zorlu Macaristan deplasmanında boy gösteriyor. İlk maçta Ferencvaros karşısında 1-0'lık şok bir mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, tur atlamak için 2 farklı galibiyet elde etmek zorunda. Kritik mücadelede ilk düdük sesi geldi. Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

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Trabzonspor-Ferencvaros Maçında Kırmızı Kart Çıktı
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle Trabzonspor arasında oynanacak maçta ilk düdük çaldı.

İlk maçta 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un tur için 2 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI

Trabzonspor Ruslan Malinovskyi'nin 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

İŞTE MAÇIN HAKEMLERİ VE İLK 11'LERİ

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez (Slovenya)

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph

Trabzonspor: Onana, Mustafa Eskihellaç, Cenk Özkaçar, Savic, Cabral, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu

Kaynak: AA

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