Trabzonspor-Ferencvaros Maçında Kırmızı Kart Çıktı
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için zorlu Macaristan deplasmanında boy gösteriyor. İlk maçta Ferencvaros karşısında 1-0'lık şok bir mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, tur atlamak için 2 farklı galibiyet elde etmek zorunda. Kritik mücadelede ilk düdük sesi geldi. Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle Trabzonspor arasında oynanacak maçta ilk düdük çaldı.
İlk maçta 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un tur için 2 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor.
TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI
Trabzonspor Ruslan Malinovskyi'nin 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
İŞTE MAÇIN HAKEMLERİ VE İLK 11'LERİ
Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez (Slovenya)
Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph
Trabzonspor: Onana, Mustafa Eskihellaç, Cenk Özkaçar, Savic, Cabral, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu
Kaynak: AA
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