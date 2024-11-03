Trabzonspor - Fenerbahçe Derbisinde Düdük Çaldı

Trabzonspor Süper Lig'in 11. haftasında, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Hakemler Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil'in yöneteceği maçın ilk 11'leri belli oldu.

Ev sahibi Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş derbi için Uğurcan Çakır, Lundstram, Mendy, Visca, Nwakaeme, Ozan Tufan, Banza, Eren Elmalı, Denswil, Okay Yokuşlu, Malheiro kadrosunu tercih etti.

Fenerbahçe Teknik Tirektörü Jose Moirunho ise Trabzonspor karşısında sahaya Livakovic, Çağlar Söyüncü, Djiku, Tadic, Fred, Mert Müldür, En-Nesyri, Osayi-Samuel, Amrabat, Szymanski, Saint-Maximin ilk 11'iyle çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR I TRABZONSPOR 0-0 FENERBAHÇE

5' Trabzonspor'da Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Banza topa hamle yapamadan Fenerbahçe savunması araya girdi. Trabzonspor aynı köşeden korner kullanacak.

4' Trabzonspor'da Edin Visca, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Fenerbahçe savunmasınada Djiku, topu karşıladı ev topu kornere gönderdi. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

2' Fenerbahçe'de Amrabat kendi yarı alanının yay etrafında Simon Banza'ya topu kaybetti. Banza, ceza sahasının sol tarafından bulunan Nwakaeme'ye yerden pasını verdi. Nwakaeme'nin sağ ayak içiyle vurduğu şut kaleci Livakovic'te kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.