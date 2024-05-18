Trabzonspor efsanesi Osman Türk sonsuzluğa uğurlandı

Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan ve kulübün efsaneleri arasında yer alan Osman Türk, son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzonspor efsanesi Osman Türk sonsuzluğa uğurlandı

Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan ve kulübün efsaneleri arasında yer alan Osman Türk, dün hayatını kaybetmişti. 77 yaşında vefat eden Türk'ün cenazesi, İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Türk'ün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra önemli isimler de katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzonsporlu yöneticiler ve eski futbolcular ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar cenaze töreninde Türk'e veda ettiler.

Kaynak: AA

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