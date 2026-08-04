Trabzonspor Bombayı Patlattı: Ve Salah Geliyor

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Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mohamed Salah'ın transferi için resmi girişimi başlattı. Bordo-mavili kulüp, yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

YARIN TRABZON'A GELİYOR

Kulüp ayrıca Salah'ın 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceğini, aynı gün akşam saatlerinde ise Trabzon'a geçmesinin planlandığını duyurdu. Trabzon'daki karşılama programının ayrıntılarının daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU



Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.



Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

2 YILLIK ANLAŞMA

A Spor'un haberine göre Trabzonspor, 34 yaşındaki Mısırlı yıldızla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması beklenirken, Salah'ın bordo-mavili ekipte 11 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ ANLAŞAMAMIŞTI

Liverpool'la yollarını geçen sezonun sonunda ayıran Mohamed Salah'ın adı ilk olarak Beşiktaş'la gündeme gelmişti. Ancak Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, transferin finansal nedenlerle şimdilik askıya alındığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi