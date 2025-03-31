Trabzonspor Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı

Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı

Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Bodrum FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da hazırlıklar başladı.

Ara vermeden Bodrum FK maçının hazırlıklarına başlayan bordo mavili ekipte oyuncular teknik ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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