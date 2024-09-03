Trabzonspor Beşinci Kez Şenol Güneş'e Emanet

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile ayrılık sonrası teknik direktörlük için Şenol Güneş ile prensipte anlaşma sağlandı. Güneş, beşinci kez bordo-mavili ekibi çalıştıracak.

Trabzonspor Beşinci Kez Şenol Güneş'e Emanet

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Başkan Ertuğrul Doğan, Güneş ile bir görüşme gerçekleştirirken Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş, prensip olarak anlaşma sağladığı öğrenildi.

Trabzonspor'un Güneş konusunda kısa süre içerisinde resmi adımı atması bekleniyor. Güneş, resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte yeni takımında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

Fatih Tekke ile Anlaşan Trabzonspor Son Anda Vazgeçti: AKP'den Gelen Talimat Ortaya Çıktı!Fatih Tekke ile Anlaşan Trabzonspor Son Anda Vazgeçti: AKP'den Gelen Talimat Ortaya Çıktı!Spor

Etiketler
Trabzonspor
Galatasaray'da Ziyech Elde Kaldı Galatasaray'da Ziyech Elde Kaldı
Beşiktaş Trabzonspor Deplasmanına Hazırlanıyor Beşiktaş Trabzonspor Deplasmanına Hazırlanıyor
Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe
Bu Temizlik Ürünlerini Asla karıştırmayın! Zararı İlk Kez Ortaya Çıktı! Bu Temizlik Ürünlerini Asla karıştırmayın! Zararı İlk Kez Ortaya Çıktı!