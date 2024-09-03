Trabzonspor Beşinci Kez Şenol Güneş'e Emanet

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Başkan Ertuğrul Doğan, Güneş ile bir görüşme gerçekleştirirken Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş, prensip olarak anlaşma sağladığı öğrenildi.

Trabzonspor'un Güneş konusunda kısa süre içerisinde resmi adımı atması bekleniyor. Güneş, resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte yeni takımında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.