Trabzonspor - Beşiktaş Maçının VAR'ı Belli Oldu

Trabzonspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi belli oldu. Bugün oynanacak karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

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Trabzonspor - Beşiktaş Maçının VAR'ı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu. Süper Lig'in 5. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Turgut Doman olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da Kerem Ersoy eşlik edecek.

Kaynak: İHA

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Trabzonspor-Beşiktaş Maçının Var Hakemi Belli Oldu Trabzonspor-Beşiktaş Maçının Var Hakemi Belli Oldu
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