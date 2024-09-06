Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Bordo-mavililer Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün saat 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından istasyonlu kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 17.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: İHA

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