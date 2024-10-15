Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.

Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, sakatlığının ardından saha çalışmalarına başladı. İyileşen Ozan Tufan da takımla antrenmanlarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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