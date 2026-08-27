Trabzonspor Avrupa Ligi'ne Veda Etti: Ferencvaros Deplasmanı Kabusa Döndü

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için zorlu Macaristan deplasmanında boy gösteriyor. Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Ferencvaros, 19. dakikada maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde noktalandı. İkinci yarıda, Ferencvaros 3-0 öne geçerken, Trabzonspor 9 kişi kaldı. 86. dakikada fark 4'e çıktı ve maç bu skorla tamamlandı. Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

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Trabzonspor Avrupa Ligi'ne Veda Etti: Ferencvaros Deplasmanı Kabusa Döndü
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi.

FARK 4'E YÜKSELDİ, TRABZONSPOR AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

Lisztes, 86. dakikada takımının 4. golüne imzasını attı. Maç bu skorla tamanlanırken, Trabzonspor Avrupa Ligi'ne veda etti. Karadeniz temsilcisi Avrupa macerasını Konferans Ligi'nde sürdürecek.

FARK 3'E ÇIKTI, TRABZON 9 KİŞİ KALDI

Ferncvaros 58. dakikada penaltıdan Bamidele Yusuf'un attığı golle farkı 3'e çıkartırken, Trabzonspor Cabral'ın penaltı pozisyonunda gördüğü ikinci sarı kart ve kırmızı kartın ardından sahada 9 kişi kaldı.

Ferncvaros'da Corbu çalımlarla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve 54. dakikada fark 2'ye çıktı.

İLK YARIDA FERENCVAROS ÜSTÜNLÜĞÜ

Adam Nagy'nin ortasında O'Dowda arka direkte kafa vuruşunu yaptı ve Ferencvaros 19. dakikada 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI

Trabzonspor Ruslan Malinovskyi'nin 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

İŞTE MAÇIN HAKEMLERİ VE İLK 11'LERİ

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez (Slovenya)

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph

Trabzonspor: Onana, Mustafa Eskihellaç, Cenk Özkaçar, Savic, Cabral, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu

Kaynak: AA

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