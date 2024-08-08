Trabzonspor, Arseniy Batagov'u Kadrosuna Kattı
Bordo-mavili kulüp, 2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stefan Saviç, Ozan Tufan, Weghorst gibi önemli isimlerle sözleşme imzalayan Trabzonspor, bir transfer daha gerçekleştirdi.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Zorya takımından Arseniy Batagov'u kadrosuna kattı.
Karadeniz ekibi, genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Arseniy Batagov, 2022'de imza attığı Zorya Luhansk'ta 63 karşılaşmada forma giyip 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
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