Trabzonspor, Arseniy Batagov'u Kadrosuna Kattı

Bordo-mavili kulüp, 2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stefan Saviç, Ozan Tufan, Weghorst gibi önemli isimlerle sözleşme imzalayan Trabzonspor, bir transfer daha gerçekleştirdi.

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Trabzonspor, Arseniy Batagov'u Kadrosuna Kattı

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Zorya takımından Arseniy Batagov'u kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibi, genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Arseniy Batagov, 2022'de imza attığı Zorya Luhansk'ta 63 karşılaşmada forma giyip 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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