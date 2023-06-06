Tottenham'ın yeni hocası belli oldu

Premier Lig ekibi Tottenham, takımın başına sürpriz bir ismi getirdi. Spurs, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine 1995'te başlayan Ange Postecoglou sırasıyla Melbourne, Panachaiki, Brisbane Roar, Yokohoma, Avustralya Milli Takımı ve Celtic'i çalıştırdı. Postecoglou, Celtic ile iki sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde takımına oynattığı oyunla büyük beğeni toplayan Postecoglou, Celtic ile 2,79'luk puan ortalaması tutturdu.