Tottenham'ın yeni hocası belli oldu

Tottenham Hotspur, teknik direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Avustralyalı hoca, iki sezondur çalıştırdığı Celtic ile üst üste iki lig şampiyonluğu yaşadı.

Son Güncelleme:
Tottenham'ın yeni hocası belli oldu

Premier Lig ekibi Tottenham, takımın başına sürpriz bir ismi getirdi. Spurs, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine 1995'te başlayan Ange Postecoglou sırasıyla Melbourne, Panachaiki, Brisbane Roar, Yokohoma, Avustralya Milli Takımı ve Celtic'i çalıştırdı. Postecoglou, Celtic ile iki sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde takımına oynattığı oyunla büyük beğeni toplayan Postecoglou, Celtic ile 2,79'luk puan ortalaması tutturdu.

Son Güncelleme:
TFF'den açıklama: Seçim tarihi belli oldu TFF'den açıklama: Seçim tarihi belli oldu
Futbolculuğa veda: Marek Hamsik’e tablo hediye edildi Futbolculuğa veda: Marek Hamsik’e tablo hediye edildi
Para düşkünü 4 burç : Asla paralarını harcamak istemiyorlar - Hep başkasından istiyorlar Para düşkünü 4 burç : Asla paralarını harcamak istemiyorlar - Hep başkasından istiyorlar
Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu
ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir
Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler