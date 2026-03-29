Toprak Razgatlıoğlu’na Sprintte Şok! Yarışı Tamamlayamadı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP ABD Grand Prix sprint yarışını mekanik arıza nedeniyle tamamlayamadı. Yarışı İspanyol pilot Jorge Martin kazandı.
MotoGP ABD Grand Prix sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu, motosikletindeki mekanik arıza nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Teksas’taki Amerika Pisti’nde koşulan sprint yarışında Jorge Martin, 20:19.54’lük derecesiyle birinciliği elde etti. Yarış sonrası kutlama sırasında motosikletten düşen Martin’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Razgatlıoğlu ise mücadeleyi 4. turda bırakmak zorunda kaldı. ABD Grand Prix ana yarışı yarın TSİ 23.00’te koşulacak.
Kaynak: AA
