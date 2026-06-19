Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de Çekya Virajında

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Uluslararası motor sporlarındaki en prestijli organizasyon olan MotoGP’de heyecan Çekya Grand Prix'si ile devam ediyor. Türkiye’yi motor sporlarının zirvesinde başarıyla temsil eden milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 9. yarışında Brno Pisti'nde zorlu bir sınava çıkacak.

BRNO PİSTİ'NDE 21 TURLUK BÜYÜK KAPIŞMA

Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 pistte ​​​​​​​21 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi de TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 21 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

MACARİSTAN'DAKİ TARİHİ REKOR

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. etabı Macaristan Grand Prix’sini 11. sırada tamamlayarak, MotoGP kariyerinin en iyi sonucunu elde etti. Toprak Razgatlıoğlu, ilk 8 etapta topladığı 9 puanla genel klasmanda 22. sırada yer aldı.

MOTOGP PİLOTLAR KLASMANINDA SON DURUM

Şampiyonada pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 160

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 138

4. Pedro Acosta (İspanya): 132

5. Marc Marquez (İspanya): 108

22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 9

Kaynak: AA