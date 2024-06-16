Toprak Razgatlıoğlu, Emilia-Romagna'da zafer marşıyla devam ediyor

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'nın Rimini kentindeki Misano Marco Simoncelli Pisti'nde heyecanla geçen Superbike Emilia-Romagna ayağının ikinci yarışında da zafere ulaşarak bu hafta sonu duble yaptı.

Toprak Razgatlıoğlu, Emilia-Romagna'da zafer marşıyla devam ediyor

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 4. ayağında adeta zirveyi domine etti. Rokit BMW takımının yıldız pilotu, Emilia-Romagna'da gerçekleştirilen her iki yarışı da kazanarak en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 21 puana çıkardı.

Rokit BMW takımı pilotu Toprak, mücadeleye ilk sırada başladı. Startta 5'inciliğe gerileyen 27 yaşındaki motosikletçi, bitime 14 tur kala liderliği geri aldı.

Kalan bölümde farkı giderek arttıran 2021 şampiyonu Toprak, Superpole yarışından sonra ikinci yarışta da birinciliği elde etti. Toprak böylece bu sezon 6'ncı, kariyerinin 45'inci yarış birinciliğine ulaştı.

Aruba Ducati takımı sürücülerinden Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista ise 3'üncü sırada mücadeleyi bitirdi.

Dün şampiyona liderliğini ele geçiren Toprak, puanını 179'a yükselterek en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 21 puana çıkardı.

Superbike Şampiyonası'nın 5. ayağı, 13-14 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de yapılacak.

Kaynak: AA

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