Toplam Değeri Kurulda Belli Oldu: Galatasaray Adası Satılıyor mu?

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi. Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarda bulunduğu toplantıda, yıllardır hakkındaki tartışmaların devam ettiği "Galatasaray Adası" da gündeme geldi.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi'nin (GEA) Galatasaray Adası için kulübe 50 milyon dolar (1,7 milyar TL) teklif ettiği iddiaları bir süredir yayılırken, Dursun Özbek genel kuruldaki konuşmasında "Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır. Öyle de kalacaktır" diyerek konuyu kapattı.

Sözcü'den Ümit Genç'in haberine göre; Galatasaray'ın sahip olduğu taşınmaz gayrimenkullerin toplam değeri 14 milyar TL olarak açıklanırken, Galatasaray Adası'nın 1.6 milyar TL değerinde olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Önceki yıllarda Galatasaray Ada'sında kaçak yapılaşma olduğu iddia edilince Ada'nın işletmecisine tahliye uyarısı gönderilmişti. Fakat Ada işletmecisi bunu dikkate almayarak Ada'yı işletmeye devam ettiği için 28 Mayıs 2017 tarihinde görevliler tarafından, Ada'nın yıkımı yapıldı. Ada'nın tekrar faaliyete geçmesi ise 11 Haziran 2022 tarihinde oldu. Dursun Özbek'in seçim vaatlerinden biri olan Ada açılışı, 27 Temmuz 2022 tarihinde törenle gerçekleşti.

Kaynak: Sözcü