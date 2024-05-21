Toni Kroos, futbolu bırakıyor

Real Madrid ve Almanya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Toni Kroos, futbol kariyerini sonlandıracağını açıkladı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Avrupa Şampiyonası sonrasında aktif futbolculuk hayatına veda edeceğini duyurdu.

Kroos, yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası sonrasında futbolculuk kariyerimi noktalayacağım" ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı formasıyla önemli başarılara imza atan ve Real Madrid'de yıllardır istikrarlı bir performans sergileyen Kroos, bu kararıyla futbol dünyasında büyük bir boşluk bırakacak.

Kariyerine Bayern Münih'te başlayan ve burada birçok kupa kazandıktan sonra Real Madrid'e transfer olan Kroos, İspanyol devinde de sayısız başarıya imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi zaferleri ve La Liga şampiyonluklarıyla dolu bir kariyere sahip olan Kroos, oyun görüşü, pas yeteneği ve saha içi liderliğiyle tanınıyor.

EURO 2024’te Almanya Milli Takımı ile son kez sahaya çıkacak olan Kroos, tüm futbolculuk kariyerinde 908 maça çıktı, 112 kez fileleri havalandırdı, 165 asist üretti.

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Deneyimli orta sahanın emeklilik açıklamasının tamamı ise şöyle

"17 Temmuz 2014, Real Madrid'deki transfer duyurumun yapıldığı ve hayatımın değiştiği o gün. Futbolcu olarak ama dahası insan olarak. Dünyanın en büyük kulübüyle yeni bir döneme başlamıştım. Geçen 10 yılın ardından, bu dönem sona eriyor. Bu inanılmaz başarılı dönemi asla unutmayacağım. Tüm kalbiyle beni kucaklayan ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Özellikle de size sevgili Madridista'lar. Bu karar aynı zamanda EURO 2024 sonrasında benim futbolu bırakacağım anlamına geliyor. Her zaman söyledim, Real Madrid benim son kulübüm olacak. Mutlu ve gururluyum. Hedefim kariyerimi performansımın en yüksek olduğu dönemde sona erdirmekti. Şu andan itibaren tek hedef var, 15. Şampiyonlar Ligi. Hala Madrid y Nada Mas!"