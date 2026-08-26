TFF'den Türkiye Kupası Yabancı Kuralı için Yeni Karar: Resmen Açıklandı

TFF, yabancı oyuncu kuralında Türkiye Kupası için yeni bir düzenlemeye gitti. 10+4 limitinin üzerinde yabancı oyuncusu bulunan kulüpler, belirlenen şartlar kapsamında bu futbolcuları Türkiye Kupası maçlarında oynatabilecek. Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralı ise değişmeyecek.

Son Güncelleme:
TFF'den Türkiye Kupası Yabancı Kuralı için Yeni Karar: Resmen Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transfer döneminin 4 Eylül'de sona ermesine kısa süre kala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı oyuncu kuralına ilişkin yeni bir düzenleme geldi. TFF, kadrosunda yabancı oyuncu sayısı 10+4 sınırını aşan kulüpler için Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak bir esneklik getirdi. Buna göre limitin üzerinde yabancı futbolcu bulunduran takımlar, sözleşmesi devam eden toplam 14 yabancı oyuncusunu Türkiye Kupası karşılaşmalarında kullanabilecek.

SADECE KUPA'DA GEÇERLİ OLACAK

Söz konusu düzenleme yalnızca Türkiye Kupası için geçerli olacak. Trendyol Süper Lig'de uygulanan 10+4 yabancı oyuncu kuralında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Yeni uygulamanın kapsamı da sınırlandırıldı. TFF'nin kararı duyurmasının ardından transfer edilen yabancı futbolcular bu düzenlemeden yararlanamayacak.

TFF'den Türkiye Kupası Yabancı Kuralı için Yeni Karar: Resmen Açıklandı - Resim : 1

TFF'DEN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TFF, değişikliğin detaylarını “2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde Değişiklik” başlığıyla duyurdu. Federasyonun açıklamasında, A takım listesine dahil edilemeyen futbolcuların belirlenen şartlar çerçevesinde Türkiye Kupası karşılaşmalarında forma giyebileceği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamadaki ilgili madde şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilirler:

(a) Trendyol Süper Lig Kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14’den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz.

(b) Trendyol 1. Lig Kulüpleri tarafından sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6’sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.

(2) İşbu geçici madde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin 26.08.2026 tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcuları için geçerlidir."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TFF Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray Trabzonspor
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Yolunda Kritik Gece! Gözler Lyon Maçında: İşte Muhtemel 11'ler Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Yolunda Kritik Gece
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Riva Çıkarması! Beşiktaş'ın Gündemi Hakem Kararları Serdal Adalı'dan Riva Çıkarması!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Arif Ahmet Denizolgun Bilirkişi Raporu Açıklandı! Diziyle Göğsüne Basıp Yastıkla Boğmuş Olabilirler Arif Ahmet Denizolgun Bilirkişi Raporu Açıklandı!
Mahkeme Durdurdu, Valilik Yeni Görevlendirmeyi Açıkladı! Üsküdar Belediyesi'nde Koltuğa Kim Oturacak? Üsküdar Belediyesi'nde Koltuğa Kim Oturacak?
Milyonların Gözü Bu Haberde! 3600 Ek Gösterge İçin Kulislerden Sızan O Tarih Belli Oldu Milyonların Gözü Bu Haberde! 3600 Ek Gösterge İçin Kulislerden Sızan O Tarih Belli Oldu
Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremleri Sonrası Çarpıcı Fay Açıklaması! “En Büyük Hatalardan Biri” Marmara'daki Sismik Hareketlilik Sonrası Üşümezsoy'dan Dikkat Çeken Sözler!
Mansur Yavaş Kararını Verdi: YENİ Parti'ye mi Geçecek, CHP'de mi Kalacak? Mansur Yavaş Kararını Verdi: YENİ Parti'ye mi Geçecek, CHP'de mi Kalacak?