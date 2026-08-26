TFF'den Türkiye Kupası Yabancı Kuralı için Yeni Karar: Resmen Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transfer döneminin 4 Eylül'de sona ermesine kısa süre kala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı oyuncu kuralına ilişkin yeni bir düzenleme geldi. TFF, kadrosunda yabancı oyuncu sayısı 10+4 sınırını aşan kulüpler için Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak bir esneklik getirdi. Buna göre limitin üzerinde yabancı futbolcu bulunduran takımlar, sözleşmesi devam eden toplam 14 yabancı oyuncusunu Türkiye Kupası karşılaşmalarında kullanabilecek.

SADECE KUPA'DA GEÇERLİ OLACAK

Söz konusu düzenleme yalnızca Türkiye Kupası için geçerli olacak. Trendyol Süper Lig'de uygulanan 10+4 yabancı oyuncu kuralında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Yeni uygulamanın kapsamı da sınırlandırıldı. TFF'nin kararı duyurmasının ardından transfer edilen yabancı futbolcular bu düzenlemeden yararlanamayacak.

TFF'DEN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TFF, değişikliğin detaylarını “2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde Değişiklik” başlığıyla duyurdu. Federasyonun açıklamasında, A takım listesine dahil edilemeyen futbolcuların belirlenen şartlar çerçevesinde Türkiye Kupası karşılaşmalarında forma giyebileceği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamadaki ilgili madde şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilirler:

(a) Trendyol Süper Lig Kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14’den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz.

(b) Trendyol 1. Lig Kulüpleri tarafından sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6’sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.

(2) İşbu geçici madde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin 26.08.2026 tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcuları için geçerlidir."

Kaynak: Haber Merkezi