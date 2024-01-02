TFF'den Süper Kupa açıklaması: 'Aksi iddialar provokasyondur'

TFF resmi sitesinden yaptığı ertelenen Süper Kupa maçına ilişkin açıklamasında "Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

TFF'den Süper Kupa açıklaması: 'Aksi iddialar provokasyondur'

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali, Suudi yetkililerin Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle oynanamamıştı.

Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan skandala ilişkin TFF'ye yönelik eleştiriler yöneltilmişti.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin TFF'den açıklama geldi.

Açıklamada, "Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır" ifadelerine yer verildi.

TFF'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ve iki güzide kulübümüzle yürüttüğümüz şeffaf iş birliğine istinaden, 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz:

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır.

Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır.

İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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