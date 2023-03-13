TFF'den, milli takımın maçlarıyla ilgili bilet uyarısı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın yurt dışında oynayacağı maçların bilet satışı için uyarıda bulundu.

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TFF'den, milli takımın maçlarıyla ilgili bilet uyarısı!

TFF, A Milli Takım'ın yurt dışında oynayacağı maçların bilet satışının sadece "www.tff.org" internet sitesinden yapıldığını belirterek, mağduriyet yaşanmaması için taraftarlara uyarıda bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletlerinin satışına ait tüm bilgiler www.tff.org resmi internet sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden bilet satıldığını takip etmekteyiz. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren resmi internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bilgilendirme öncesi bilet satın alma işlemi yapılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz."

Kaynak: AA

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