TFF'den Merih Demiral Açıklaması: 2 Maç Men Cezası Aldığı İddia Edilmişti
Avusturya maçında attığı gol sonrası 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral, UEFA tarafından disiplin soruşturmasına alınmıştı. Milli oyuncu Merih Demiral'ın 2 maç men cezasına çarptırıldığı öne sürülmüştü. TFF'den ilk açıklama geldi.
EURO 2024 Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Merih Demiral, maçın ikinci golünü attıktan sonra yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle UEFA tarafından disiplin soruşturmasına alınmıştı.
Soruşturma sonucunda Demiral'ın kritik Hollanda maçı öncesi 2 maç men cezasına çarptırıldığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin TFF'den ilk açıklama geldi.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'a 2 maç men cezasına çarptırıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.