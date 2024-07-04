TFF'den Merih Demiral Açıklaması: 2 Maç Men Cezası Aldığı İddia Edilmişti

EURO 2024 Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Merih Demiral, maçın ikinci golünü attıktan sonra yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle UEFA tarafından disiplin soruşturmasına alınmıştı.

Soruşturma sonucunda Demiral'ın kritik Hollanda maçı öncesi 2 maç men cezasına çarptırıldığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin TFF'den ilk açıklama geldi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'a 2 maç men cezasına çarptırıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.