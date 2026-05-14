TFF'den Ligin Son Haftasında Çifte Hakem Hamlesi: Asen Albayrak Süper Lig Tarihine Geçecek

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in son hafta müsabakalarında iki kadın hakeme de görev verdi. Bu gelişmenin ardından Asen Albayrak, dört büyüklerini maçını yöneten ilk kadın hakem unvanının sahibi olacak.

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

ASEN ALBAYRAK TARİHE GEÇECEK

Mücadeleyi yönetecek olan Asen Albayrak, dört büyük takımdan birinin maçını yönetecek ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Albayrak, 14 Mart'ta oynanan Göztepe-Alanyaspor maçıyla Süper Lig'de 22 yıl aradan sonra görev yapan ilk kadın hakem olmuştu.

Pazar günü oynanacak Kayserispor-Konyaspor karşılaşmasında ise Melek Dakan düdük çalacak. Dakan kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında görev yapacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE 34. HAFTANIN HAKEMLERİ

15 Mayıs Cuma: Saat 20.00 | Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak

16 Mayıs Cumartesi: Saat 17.00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

Saat 20.00 Gaziantep FK - Başakşehir FK: Ömer Faruk Turtay, Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk

17 Mayıs Pazar: Saat 17.00Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan, Saat 20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen, Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe, Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan, Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

