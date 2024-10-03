TFF'den Hami Mandıralı'ya Yeni Görev

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Genç Milli Takımlar teşkilatında önemli bir yeniden yapılanma kararı aldı. Bu kapsamda, Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Hami Mandıralı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görevlendirildi.

56 yaşındaki Hami Mandıralı, 2005 yılında TFF çatısı altında Genç Milli Takımlar Antrenörü olarak başladığı kariyerine, 2008-2009 yıllarında Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaparak devam etti.

Daha sonra Trabzonspor ve Antalyaspor'da teknik direktörlük görevleri üstlenen Mandıralı, son olarak 2019-2023 yılları arasında TFF'de Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü olarak görev aldı.

Yeni görevine başladıktan sonra ilk kez açıklamada bulunan Hami Mandıralı, şu sözleri kaydetti:

"Burası bizim kalbimiz, ruhumuz, ailemiz, yuvamız. Hayatımızda millî takımdan önemli hiçbir şey yok. Profesyonel yaşamda birçok önemli konu vardır ama millî takım daima birinci sıradadır. Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü olarak göreve geldiğim için çok mutluyum.

Mevcut antrenörlerimiz ile beraber çok çalışarak, millî takımlarımıza yeni kimlikler ve figürler kazandırmaya uğraş vereceğiz. Her bölgeyi tarayacağız ve araştıracağız. Bize gelen bütün oyuncularla ilgili bilgi ve haberleri yerinde görüp değerlendirmeye gayret göstereceğiz. İnşallah ekibimiz ile beraber güzel işlere imza atacağız."

Kaynak: AA