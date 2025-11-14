TFF'den Bahis Skandalına İlişkin Yeni Açıklama! 67 Hakemin...

TFF Tahkim Kurulu, bahis gerekçesiyle ceza alan 67 hakemin itirazını gündemine aldı. Kurul, dosyaların incelenmeye devam ettiğini ve kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) ceza alan 67 hakemin yaptıkları itirazın değerlendirildiğini duyurdu. PFDK'den ceza alan diğer 82 hakemle ilgili Tahkim Kurulundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili inceleme PFDK'de devam ediyor.

Kaynak: AA

