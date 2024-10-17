TFF Yabancı Oyuncu Kararını Verdi: Türk Futbolunda Devrim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig’de devrim niteliğinde değişikliklerin haberini verdi. Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, "Önümüzdeki sezon yabancı sınırı kalkacak, ancak kriterlerle düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

TFF yetkilileri ise harekete geçerek planlanan yeni yabancı oyuncu düzenlemesinin detaylarını şekillendirmeye başladı.

2025-26 sezonunda Süper Lig kulüpleri, belirli kriterlere uymak şartıyla istedikleri sayıda yabancı futbolcuyu kadrolarına katabilecek. Ancak yabancı transferlerinde yaş ve milli takım performansı gibi sınırlamalar uygulanacak. Böylece genç ve kaliteli yabancıların lige kazandırılması hedefleniyor.

YAŞ SINIRI VE MİLLİ TAKIM ŞARTI GELİYOR

Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre; yeni düzenlemeyle birlikte, yabancı oyuncularda yaş sınırı 24 olacak. Kulüpler, kadrolarına 24 yaşından büyük en fazla üç yabancı oyuncu transfer edebilecek. Ancak bu oyuncuların, transfer edilmeden önceki bir tam sezonda milli takımlarının maçlarının en az yüzde 75’inde forma giymiş olmaları şartı aranacak. Bu sayede ligin niteliksiz yabancı futbolcularla dolmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

1. LİG'DE YABANCI FUTBOLCU OLMAYACAK

Yapılacak bir diğer köklü değişiklik ise TFF 1. Lig kulüplerini yakından ilgilendiriyor. Yeni sezondan itibaren, TFF 1. Lig ekipleri kadrolarına yabancı futbolcu katamayacak. Sadece mevcut sözleşmeleri devam eden yabancı futbolcular kontratları bitene dek ligde forma giyebilecek.

Bu kararın, 1. Lig'i tamamen yerli futbolculardan oluşan bir yarışma platformuna dönüştürmesi bekleniyor. Ayrıca, altyapı fonlarının artırılmasıyla Türk futbolunun genç yetenekleri için daha fazla fırsat yaratılması hedefleniyor.

MAVİ KART UYGULAMASI KALKIYOR

Süper Lig’de 'Mavi Kart' statüsüne yönelik düzenlemeler de gündeme alındı. Yeni düzenleme kapsamında, Türk devletlerinden gelen veya farklı ülkelerin milli takımında oynayan futbolcular, artık Türkiye'de yabancı statüsünde değerlendirilecek. Bu düzenlemeye de sözleşmesi devam eden futbolcular dahil edilmeyecek.

Kaynak: Ajans Spor