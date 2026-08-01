TFF Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş Kararı

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın, bahis eylemi nedeniyle PFDK tarafından verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezası, TFF Tahkim Kurulu'nun kararıyla 6 aya indirildi. Tahkim, PFDK kararını kaldırarak futbolcunun 6 ay hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

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TFF Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş Kararı
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Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş'a PFDK tarafından verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kurulu tarafından 6 aya indirildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın PFDK’nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle, - Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir."

YENİ SEZONDA FORMA GİYEBİLİR

Bu karara göre, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi ve gerekli şartların oluşması hâlinde, sezon başında sözleşmesini uzatan futbolcu yeni sezonda forma giyebilecek.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında geçen yıl 9 Aralık tarihinde tutuklanmıştı. Milli oyuncu, beş ay sonra tahliye edilmişti.

Tahliye olduğu duruşmada itibar suikastına uğradığını söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Bir an önce aileme kavuşmak, bir an önce de takıma dönüp katkı sağlamak istiyorum" demişti.

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