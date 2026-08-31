TFF Tahkim Kurulu’ndan Beşiktaş Kararı! Serdal Adalı’nın Cezası Kaldırıldı
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya verilen 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını oy çokluğuyla kaldırdı. Kurul ayrıca Hakan Daltaban’a verilen 20 günlük hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin liralık para cezası ile Beşiktaş Kulübü’ne verilen 3 milyon 500 bin liralık para cezasını da iptal etti.
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın itirazını değerlendirdi. TFF tarafından yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Adalı’ya verdiği 15 günlük hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi.
CEZA KALDIRILDI
Tahkim Kurulu ayrıca Beşiktaş yöneticisi Hakan Daltaban’a verilen 20 günlük hak mahrumiyeti cezası ile 2 milyon 500 bin liralık para cezasını da oy çokluğuyla iptal etti. Beşiktaş Kulübü’ne verilen 3 milyon 500 bin liralık para cezasının kaldırılmasına da karar verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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