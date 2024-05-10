TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbulspor'un itirazlarına ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Al Musrati'nin kırmızı kart cezasına, Fenerbahçe'nin blok cezalarına ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun cezasına yapılan itirazları reddetti.

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TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbulspor'un itirazlarına ret

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yapılan açıklamada kurul, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Al Musrati için yapılan itirazının incelendiğini, ceza tayini bakımından bir isabetsizlik olmadığını belirterek 2 resmi müsabakadan men cezasının onandığını bildirdi.

Kurul, Fenerbahçe'nin blok cezalarının yanı sıra seremoniye hakem ve futbolcu sayısından fazla çocuk alınması sebebiyle verilen 112 bin liralık cezaya yaptığı itirazların da reddedildiğini duyurdu.

Öte yandan yapılan açıklamada, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 400 bin liralık para cezasının da onandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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