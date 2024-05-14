TFF Süper Lig'den 9 kulübü PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü PFDK'ya sevk etti.

TFF Süper Lig'den 9 kulübü PFDK'ya sevk etti

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig'in 36. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Sivasspor; çirkin ve kötü tezahüratı, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Pendikspor; saha olayları nedeniyle disipline gönderildi. Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, 'kural dışı hareketi' nedeniyle; Sivasspor - Başakşehir maçında kırmızı kart gören İbrahim Akdağ, ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan 'hakareti' nedeniyle ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Sivasspor Kulüp idarecisi Gökhan Karagöl, talimatlara aykırı hareketi, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle disipline gönderildi.

PFDK'dan Ali Koç'a cezaPFDK'dan Ali Koç'a cezaSpor

MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüpleri sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle; MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurula gönderildi. Hatayspor, MKE Ankaragücü maçında 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
TFF 1. Lig Süper Lig PFDK
Galatasaray'ın yıldızı Zaha, skandal mesajı ifşa etti Galatasaray'ın yıldızı Zaha, skandal mesajı ifşa etti
TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu
Kıtır kıtır oluyor ve asla erimiyor. Yeşil fasulye turşusunun püf noktaları Kıtır kıtır oluyor ve asla erimiyor. Yeşil fasulye turşusunun püf noktaları
FIVB Voleybol Milletler Ligi başladı FIVB Voleybol Milletler Ligi başladı
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez mazbatasını aldı Yargıtay Başkanı mazbatasını aldı
Ayten Gökçer hayatını kaybetti Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Kulis: Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor? "Herkes eteğindeki taşları dökecek" Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor?
Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı: Bağı var mı, yok mu; kendi sesinden dinleyelim! Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı
Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak? Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti