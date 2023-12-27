TFF, Süper Kupa öncesi taraftarı uyardı: 'Hurma alırken dikkat edin'

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak mücadele, 29 Aralık tarihinde Al-Awwal Park Stadı'nda gerçekleşecek. Maç için Arabistan'a gidecek taraftarların, bir dizi kurala dikkat etmesi gerekecek. TFF resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, stat dışında topu yürüyüş ve tezahürat yapılmaması konusunda uyarıda bulunulurken, ülkeye alkol, uyuşturucu, pornografik materyal veya domuz eti sokulmaması gerektiğinin altı çizildi.