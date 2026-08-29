TFF Programı Güncelledi: İstanbul'da İki Büyük Maçın Günü ve Saati Değişti
TFF, Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak iki kritik karşılaşmanın programında değişikliğe gitti. Şampiyonlar Ligi fikstürleri nedeniyle yapılan düzenleme sonucunda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi, İstanbul Başakşehir - Galatasaray mücadelesi ise 4 Eylül Cuma gününe alındı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 4'üncü haftasında futbolseverlerin nefesini kesecek dev müsabakaların programında zorunlu bir değişikliğe gidildiğini duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hafta içi oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle, İstanbul Başakşehir FK - Galatasaray müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Kaynak: DHA
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