TFF Kulüplere Rest Çekti: Yabancı Kuralı 10+4 Olarak Kalacak

TFF, kulüplerin büyük çoğunluğunun karşı çıktığı 10+4'lük yeni yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

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TFF Kulüplere Rest Çekti: Yabancı Kuralı 10+4 Olarak Kalacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler tarafından itiraz edilen 10+4 yabancı kuralında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Çok sayıda kulüp, 12+2 olarak düzenlenmesi talebinde bulunmuştu.

'DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

'AZ DÖRDÜ 01.01.2003 VE SONRAKİ TARİHTE DOĞMUŞ OLMALI'

Geçtiğimiz sezon başında, bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

TFF Kulüplere Rest Çekti: Yabancı Kuralı 10+4 Olarak Kalacak - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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