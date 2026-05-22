TFF Duyurdu! Türk Futbolunda Yeni Dönem: Pankart Uygulaması Kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması açısından, maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulanmasına son verildiğini duyurdu.

TFF'de yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir."

Kaynak: İHA