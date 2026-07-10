TFF Duyurdu: Köklü Kulüp Küme Düşürüldü

TFF, Altınordu'nun belirlenen süre içinde 2. Lig'e katılım formu ve gerekli evrakları sisteme yüklememesi ile profesyonel liglere katılmama yönündeki kararı nedeniyle kulübün 3. Lig'e düşürülmesine karar verdi.

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TFF Duyurdu: Köklü Kulüp Küme Düşürüldü
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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altınordu, yeni sezonda profesyonel liglerde yer almayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gerekli başvuru sürecini tamamlamayan İzmir temsilcisinin 3. Lig'e düşürülmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Altınordu'nun belirlenen süre içerisinde 2. Lig'e katılım formu ile gerekli belgeleri sisteme yüklemediği, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar aldığı belirtildi. Bu gelişme üzerine kulübün 3. Lig'e düşürülmesine hükmedildi. Federasyon ayrıca, Altınordu'nun yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup fikstürünün 17 takımlı olarak çekileceğini duyurdu.

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