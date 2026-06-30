Hacısomanoğlu, Terim Sessizliğini Bozdu: 'Suratına Söyleyeceğim!'

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndan büyük bir hezimetle grup aşamasında elenmesi futbol kamuoyunda tartışmaları alevlendirdi. Açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt verirken, teknik direktör Montella ile yola devam edileceğini de açıkladı. Hacıosmanoğlu, futbolculara verilmesi planlanan villa ve primler hakkında da net ifadeler kullandı.

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Hacısomanoğlu, Terim Sessizliğini Bozdu: 'Suratına Söyleyeceğim!'
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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası grup aşamasında elenmesinin ardından hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Montella tartışılırken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendisiyle ilgili iddialara ve eleştirilere yanıt verdi.

Hacıosmanoğlu Sözcü gazetesi yazarı, eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde çok sayıda başlık hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

'TERİM'İN SURATINA SÖYLEYECEĞİM'

Fatih Terim'in turnuva sürecinde yaptığı açıklamalara dair konuşan Hacıosmanoğlu, “Yanlış yaptı, özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı" yanıtını verirken, Toroğlu'nun bu konuda bir şey yapmayacak mısın sorusuna ise “Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.” dedi.

'VİLLALAR VERİLECEK, 16 MİLYON DOLAR PRİM DAĞITTIM'

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmesinin ardından vadettiği villalar hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, söz konusu villaların SİT alanı içerisinde olduğu iddialarını reddederek, "Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA’dan 14 milyon Dolar pirim geldi. Biz de 2 milyon Dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında prim dağıttılar." ifadelerini kullandı.

'KEŞKE İLK MAÇI ABD İLE OYNASAYDIK'

Grup aşamasında elenmeleri hakkındaki soruyu da yanıtlayan Hacıosmanoğlu, "Ben ‘Gruptan kesin çıkarız’ diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyorum ama olmadı, inanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı ABD ile oynasaydık." cevabını verdi.

'MONTELLA DEVAM EDECEK'

Hacısomanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ile de yola devam edeceklerinin altını çizdi. Montella'nın Hakan Çalhanoğlu'nun etkisi altında kaldığı iddialarını da reddeden Hacıosmanoğlu, "Bunu da kabul etmiyorum. Orkun’la Hakan’ı ilk maçta birlikte oynattı" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY HAZIRDI'

Takım Dünya Kupası öncesi kamp yaptığı bölgeyle ve çok sayıda takımın kamp alanını değiştirdiğiyle alakalı soruyu da cevaplayan Hacıosmanoğlu, "Hayır, öyle bir şey yok. Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş, onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı, kalacağımız yerler belirlenmişti, her şey hazırdı hatta ve hatta FIFA bize maçlardan evvel iki gün antrenman yapma izni verdi, diğer takımlara bu izin bir gündü." yanıtını verdi.

Kaynak: Sözcü

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Erman Toroğlu İbrahim Hacıosmanoğlu Fatih Terim Dünya kupası A Milli Takım
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