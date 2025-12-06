TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray-Samsunspor Maçındaki Tartışmalı Penaltı Pozisyonuna Ateş Püskürdü! 'Herkesle Hesaplaşacağım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan ve 90+7. dakikadaki tartışmalı penaltı pozisyonuyla gündeme gelen maçla ilgili ateş püskürdü. Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım.” diyerek sert bir tepki verdi.

‘KÖPEKSİZ KÖY BULMUŞLAR’ BENZETMESİ

HT Spor'da yer alan habere göre; 2026 Dünya Kupası kura çekimi dolayısıyla ABD'de olan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, milli duyguların yüksek olduğu bir günde bu olayların yaşanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Hacıosmanoğlu, "Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor” dedi.

Tartışmalı penaltı pozisyonuna ateş püsküren Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: HT Spor