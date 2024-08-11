TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Sivasspor'a Ziyaret

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Net Global Sivasspor-Trabzonspor maçını izlemek üzere gittiği kentte Sivasspor Kulübünü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Bahattin Eken ve Sivasspor yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Hacıosmanoğlu, yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Sivasspor'a Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Trabzonspor maçını izlemek üzere kente gelen Hacıosmanoğlu ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ziyarette, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ile görüştü.

Eken ve Sivasspor yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da ziyarette Hacıosmanoğlu’na kaleme aldığı kitabı hediye etti.

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Kaynak: AA

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