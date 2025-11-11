TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Bahis Soruşturmasıyla İlgili Flaş Açıklama! 'Türk Futbolunu Çürümüşlükten Koruyacağız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda gündeme oturan bahis soruşturması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, “Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz” diyerek kararlılık mesajı verdi.

Yeditepe Üniversitesi ile hakem eğitimi ve gelişimi kapsamında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Hacıosmanoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren temiz futbol anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

‘TÜRK FUTBOLUNU ÇÜRÜMÜŞLÜKTEN KORUYACAĞIZ’

Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte taşın altına elimizi koyduk diyen Hacıosmanoğlu, "Dürüstlük, mertlik ve iş ahlakı bizde her şeyin önünde gelir. Bu yüzden safımız bellidir; her daim doğrunun ve adaletin yanındayız. Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna ve değerlerine aykırı şekilde bu güzel oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

‘KARANLIĞIN ARDINDAN MUTLAKA GÜNEŞ DOĞACAKTIR’

Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmayı yakından takip ediyoruz diyen Hacıosmanoğlu, “‘Temiz futbol’ için çıkılan bu yolda başsavcılığımızın, emniyet teşkilatımızın, Türk futbol ailesinin ve sporseverlerin desteğiyle başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bunun zorlu ve uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz. Ancak her akşamın bir sabahı vardır. Karanlığın ardından mutlaka güneş doğacaktır” açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA