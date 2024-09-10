TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Millileri Soyunma Odasında Tebrik Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda’yı 3-1 yenerek grup liderliğine yükseldiği maçın ardından soyunma odasına giderek oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Millileri Soyunma Odasında Tebrik Etti

Federasyondan yapılan açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun maç sonrasında A Milli Takım’ın teknik direktörü Vincenzo Montella ve futbolcuları tek tek kutladığı belirtildi. Başkan Hacıosmanoğlu, takımın başarılı performansını övgüyle değerlendirerek, gelecek maçlar için başarı dileklerinde bulundu. Ay-Yıldızlı futbolcular ise, kendilerine verdiği destekten dolayı Hacıosmanoğlu’na teşekkür etti.

Bu galibiyet, Türkiye’nin grup liderliğine yükselmesini sağladı ve milli takımın moralini artırdı.

Kaynak: DHA

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