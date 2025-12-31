TFF Ara Transfer Sezonu Harcama Limitlerini Açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... İşte 4 Büyüklerin Yeni Bütçeleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF, yaptığı açıklamada Süper Lig ara transfer sezonu harcama limitlerini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

2025 / 2026 Sezonu Takım Harcama Limitleri (TL)

Galatasaray A.Ş. – 12.867.502.920 TL Fenerbahçe A.Ş. – 6.222.490.850 TL Reeder Samsunspor – 1.158.349.910 TL Beşiktaş A.Ş. – 5.830.441.031 TL RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 1.311.498.136 TL Eyüpspor – 546.610.657 TL Trabzonspor A.Ş. – 7.856.638.973 TL Göztepe A.Ş. – 1.024.722.968 TL Çaykur Rizespor A.Ş. – 1.681.565.046 TL Kasımpaşa A.Ş. – 854.081.885 TL Tümosan Konyaspor – 1.419.901.133 TL Corendon Alanyaspor – 935.098.664 TL Bellona Kayserispor – 940.370.334 TL Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 712.535.047 TL ONVO Antalyaspor – 893.386.306 TL Kocaelispor – 1.077.536.000 TL Gençlerbirliği – 967.005.255 TL Sowie Energy Fatih Karagümrük – 855.315.497 TL

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

Sıralama, 2024-2025 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

