TFF Ara Transfer Sezonu Harcama Limitlerini Açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... İşte 4 Büyüklerin Yeni Bütçeleri

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 Sezonu 2. Transfer Dönemi Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş, Trabzonspor... İşte dört büyüklerin yeni bütçeleri...

TFF, yaptığı açıklamada Süper Lig ara transfer sezonu harcama limitlerini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

2025 / 2026 Sezonu Takım Harcama Limitleri (TL)

  1. Galatasaray A.Ş. – 12.867.502.920 TL
  2. Fenerbahçe A.Ş. – 6.222.490.850 TL
  3. Reeder Samsunspor – 1.158.349.910 TL
  4. Beşiktaş A.Ş. – 5.830.441.031 TL
  5. RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 1.311.498.136 TL
  6. Eyüpspor – 546.610.657 TL
  7. Trabzonspor A.Ş. – 7.856.638.973 TL
  8. Göztepe A.Ş. – 1.024.722.968 TL
  9. Çaykur Rizespor A.Ş. – 1.681.565.046 TL
  10. Kasımpaşa A.Ş. – 854.081.885 TL
  11. Tümosan Konyaspor – 1.419.901.133 TL
  12. Corendon Alanyaspor – 935.098.664 TL
  13. Bellona Kayserispor – 940.370.334 TL
  14. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 712.535.047 TL
  15. ONVO Antalyaspor – 893.386.306 TL
  16. Kocaelispor – 1.077.536.000 TL
  17. Gençlerbirliği – 967.005.255 TL
  18. Sowie Energy Fatih Karagümrük – 855.315.497 TL

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

Sıralama, 2024-2025 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

