TFF açıkladı: Yeni sezonda görev yapacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunun başlamasına 9 gün kala yeni sezonda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de görev alacak hakemler şöyle:
1- ÇAĞDAŞ ALTAY (İSTANBUL)
2- MERT GÜZENGE (İSTANBUL)
3- METE KALKAVAN (İSTANBUL)
4- MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ (İSTANBUL)
5-TUGAY KAAN NUMANOĞLU (İSTANBUL)
6- VOLKAN BAYARSLAN (İSTANBUL)
7- ALİ ŞANSALAN (ÇANAKKALE)
8 -ARDA KARDEŞLER (BURSA)
9-ATİLLA KARAOĞLAN (SAKARYA)
10- CİHAN AYDIN (BURSA)
11- ERKAN ÖZDAMAR (ÇANAKKALE)
12- TURGUT DOMAN (ESKİŞEHİR)
13- ABDULKADİR BİTİGEN (KAYSERİ)
14- BURAK PAKKAN (ANKARA)
15- KADİR SAĞLAM (ANKARA)
16- YAŞAR KEMAL UĞURLU (ANKARA)
17- BAHATTİN ŞİMŞEK (AYDIN)
18- DİRENÇ TONUSLUOĞLU (İZMİR)
19- HALİL UMUT MELER (İZMİR)
20- ÜMİT ÖZTÜRK (DENİZLİ)
21- YİĞİT ARSLAN (İZMİR)
22- BURAK ŞEKER (ANTALYA)
23- MURAT ERDOĞAN (ANTALYA)
24- SARPER BARIŞ SAKA (ANTALYA)
25- YASİN KOL (TRABZON)
26- ZORBAY KÜÇÜK (ADANA)
VIİDEO YARDIMCI HAKEM LİSTESİ
Emre Malok (İstanbul)
Hüseyin Göçek (İstanbul)
Onur Özütoprak (İstanbul)
Özgür Yankaya (Edirne)
Alper Çetin (Kocaeli)
Erkan Engin (Sakarya)
Suat Arslanboğa (Eskişehir)
Mustafa İlker Coşkun (Ankara)
Serkan Tokat (Ankara)
Alper Ulusoy (İzmir)
Hakan Ceylan (İzmir)
Koray Gençerler (Manisa)
Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya)
Bülent Birincioğlu (Trabzon)