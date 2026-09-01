TFF Açıkladı! Trabzonspor-Galatasaray Derbisinin Tarihi Belli Oldu
Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu’nun 5. ve 6. hafta maç programı açıklandı. 6. haftada oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati de belli oldu. Karşılaşma 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.
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Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu 5. ve 6. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Ligin 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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