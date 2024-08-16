TFF, 3 Süper Lig Maçını Erteledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da Play-Off oynayacak takımların 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'da Play-Off oynayacak Süper Lig ekiplerinin 3. hafta karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi.
GALATASARAY, TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARI ERTELENDİ
Değişecek fikstür sonrasında 3. haftada oynanması planlanan Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Kayserispor ve Samsunspor - Başakşehir maçları ertelendi.