TFF, 3 Süper Lig Maçını Erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'da Play-Off oynayacak Süper Lig ekiplerinin 3. hafta karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi.



GALATASARAY, TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARI ERTELENDİ



Değişecek fikstür sonrasında 3. haftada oynanması planlanan Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Kayserispor ve Samsunspor - Başakşehir maçları ertelendi.