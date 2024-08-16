TFF, 3 Süper Lig Maçını Erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da Play-Off oynayacak takımların 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

TFF, 3 Süper Lig Maçını Erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'da Play-Off oynayacak Süper Lig ekiplerinin 3. hafta karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi.

GALATASARAY, TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARI ERTELENDİ

Değişecek fikstür sonrasında 3. haftada oynanması planlanan Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Kayserispor ve Samsunspor - Başakşehir maçları ertelendi.

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