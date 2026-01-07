TFF, Teknik Direktör ve Menajerleri PFDK’ya Sevk Etti

TFF, son 5 yılda profesyonel liglerde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile TFF’ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 menajerin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF, Teknik Direktör ve Menajerleri PFDK’ya Sevk Etti
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörler ve menajerleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi üstlenen 108 teknik adam ile TFF’ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 menajer tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

