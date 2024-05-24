TFF 1. Lig'de finalin adı Sakaryaspor-Bodrumspor
TFF 1. Lig'de Çorumspor'u penaltılarda yenen Bodrumspor, finalde Sakaryaspor ile Süper Lig için mücadele edecek.
1. Lig'de play-off finali eşleşmesi belli oldu. Ligi 3. bitirerek direkt finale çıkan Sakaryaspor'un rakibi, Çorum FK'yi eleyen Bodrumspor oldu.
1-1 biten ilk maçın rövanşında Bodrumspor, Çorum FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz sona erdi. Oynanan 30 dakikalık uzatmada da gol sesi çıkmadı. Konuk takımda Eren Aydın, 105+5'te ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.
Penaltılara giden maçta rakibine 5-4 üstünlük kuran Bodrumspor finale yükseldi.
Sakaryaspor ve Bodrumspor arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadeleyi kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.
Son Güncelleme: