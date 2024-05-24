TFF 1. Lig'de finalin adı Sakaryaspor-Bodrumspor

TFF 1. Lig'de Çorumspor'u penaltılarda yenen Bodrumspor, finalde Sakaryaspor ile Süper Lig için mücadele edecek.

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TFF 1. Lig'de finalin adı Sakaryaspor-Bodrumspor

1. Lig'de play-off finali eşleşmesi belli oldu. Ligi 3. bitirerek direkt finale çıkan Sakaryaspor'un rakibi, Çorum FK'yi eleyen Bodrumspor oldu.

1-1 biten ilk maçın rövanşında Bodrumspor, Çorum FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz sona erdi. Oynanan 30 dakikalık uzatmada da gol sesi çıkmadı. Konuk takımda Eren Aydın, 105+5'te ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

Penaltılara giden maçta rakibine 5-4 üstünlük kuran Bodrumspor finale yükseldi.

Sakaryaspor ve Bodrumspor arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadeleyi kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.

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