TFF 1. Lig’de 25. hafta: Düdük çalacak hakemler belli oldu

TFF 1. Lig, 25. haftada oynanacak maçlar ile devam edecek. Mücadelede görev yapacak hakemler TFF tarafından açıklandı.

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TFF 1. Lig’de 25. hafta: Düdük çalacak hakemler belli oldu

TFF 1. Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 8 Mart Çarşamba, ve 9 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 25. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Pendikspor - Tuzlaspor: Ozan Ergün
20.00 Altınordu - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

8 Mart Çarşamba

14.30 Manisa FK - Bodrumspor: Erdem Mertoğlu
14.30 Erzurumspor FK - Keçiörengücü: Yunus Dursun
20.00 Gençlerbirliği - Denizlispor: Mehmet Türkmen

9 Mart Perşembe

14.30 Bandırmaspor - Eyüpspor: Burak Olcar
20.00 Sakaryaspor - Samsunspor: Alper Akarsu

 
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