TFF 1. Lig’de 25. hafta: Düdük çalacak hakemler belli oldu

TFF 1. Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 8 Mart Çarşamba, ve 9 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 25. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Pendikspor - Tuzlaspor: Ozan Ergün

20.00 Altınordu - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe



8 Mart Çarşamba

14.30 Manisa FK - Bodrumspor: Erdem Mertoğlu

14.30 Erzurumspor FK - Keçiörengücü: Yunus Dursun

20.00 Gençlerbirliği - Denizlispor: Mehmet Türkmen



9 Mart Perşembe

14.30 Bandırmaspor - Eyüpspor: Burak Olcar

20.00 Sakaryaspor - Samsunspor: Alper Akarsu